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可能震撼美股的一場會議倒數計時中 重頭戲看Fed主席致詞

台南男討債反遭羞辱 撂人砸仇家機車 還開車撞倒一整排

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南郭姓男子昨晚向葉姓男子催討債務，反遭對方人馬羞辱，郭男隨後撂來8名友人分乘3輛轎車尋仇，雙方在平實公園狹路相逢，郭等人持棍棒下車，對方人馬反應不及拋下機車竄逃，10輛機車遭砸，還遭轎車衝撞，警方循線找到郭等9人依涉妨害秩序及毀損罪嫌送辦。

警方調查，郭為向葉催討14萬元債務，昨晚9時約在永康區復興路某公園見面，葉反而找來杜男等人到場助勢，押人羞辱，當時驚動警方到場。郭表面上向警方表示沒事，卻又吞不下這口氣，私下撂人尋仇。

郭等3車、9人備好棍棒，徹夜找人準備還擊，今天凌晨1時許，兩派人馬在平實公園狹路相逢，郭等人馬上持棍棒下車衝向對方，杜等人反應不及拋下機車，落荒而逃，現場10輛機車遭砸，甚至遭駕車撞倒，整排機車倒了一地。

民眾目擊公園內機車遭砸，報警處理，當警方趕到現場時，郭等人早已落跑，不見蹤影。警方循線找到郭等9人，並依現場遭毀損的10輛機車，逐一找到受害者，警方以妨害秩序與毀損罪嫌，將郭等人函送法辦。

此外，雙方談判公園現場，永康警方在草叢內尋獲2把西瓜刀，已採證送驗，進一步釐清案發經過。

警方今天循線找到郭男等9人，依現場遭毀損的10輛機車找到受害者，以妨害秩序與毀損罪嫌，將郭男等人函送法辦。記者邵心杰／翻攝
警方今天循線找到郭男等9人，依現場遭毀損的10輛機車找到受害者，以妨害秩序與毀損罪嫌，將郭男等人函送法辦。記者邵心杰／翻攝

債務 台南

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