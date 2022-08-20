台2線瑞芳段交通事故 貨櫃車疑撞山壁翻覆無傷亡
新北市瑞芳區台2線81.7公里處今晚5時43分發生車禍，一輛由基隆往宜蘭方向的貨櫃車疑自撞山壁後側翻，無人傷亡。截至晚間7時事故現場仍由警方處理，交通受影響但未堵塞。
新北市黃姓女子向中央社記者表示，今天傍晚在台2線濱海公路瑞芳區海域潛水時，突然聽到道路方向的山壁間發生巨響，隨後不久有救護車到達現場，以為發生落石坍方事故。
黃女說，回程才發現是交通事故，有一輛貨櫃車由北往南方向行進時發生事故，事發後綠色貨櫃整個側翻至山壁。截至晚間7時仍由警方戒護，並通知拖吊車前往處理。現場交通些微受影響，但並未堵塞。
新北市政府消防局表示，傍晚5時43分據報，指稱瑞芳區台2線81.7公里處發生車禍，現場為貨櫃車疑自撞山壁導致車輛側翻，現場無人受困、無人傷亡。警方正調查事故原因。
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