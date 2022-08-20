高雄熱炒店老闆賣帳戶 10人受騙200餘萬遭通緝落網

高雄市三民區一家熱炒店，在騎樓違規擺攤，警方前往勸導，要求呂姓老闆出示證件，呂報出身分證號碼，警方一查，呂竟是10條詐欺通緝犯；呂稱3年前生意失敗賣帳戶，有10人受騙匯200餘萬至他帳戶中，才犯詐欺罪，警當場將他逮捕，解送歸案。

三民二警分局民族路派出所警方日前接獲檢舉，指三民區九如一路一家熱炒店，在騎樓地違規擺攤，警方昨晚9時21分前往現場要求店家改善，當時呂姓老闆坐在店前，警方要求呂出示證件，但呂男卻面有難色，難以啟齒。

警方當下勸呂，直接報出身分證號碼，結果一查，發現呂男今年7月底因涉及10件詐欺案未出庭，遭高雄地檢署發布通緝。