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高雄熱炒店老闆賣帳戶 10人受騙200餘萬遭通緝落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區一家熱炒店，在騎樓違規擺攤，警方前往勸導，要求呂姓老闆出示證件，呂報出身分證號碼，警方一查，呂竟是10條詐欺通緝犯；呂稱3年前生意失敗賣帳戶，有10人受騙匯200餘萬至他帳戶中，才犯詐欺罪，警當場將他逮捕，解送歸案。

三民二警分局民族路派出所警方日前接獲檢舉，指三民區九如一路一家熱炒店，在騎樓地違規擺攤，警方昨晚9時21分前往現場要求店家改善，當時呂姓老闆坐在店前，警方要求呂出示證件，但呂男卻面有難色，難以啟齒。

警方當下勸呂，直接報出身分證號碼，結果一查，發現呂男今年7月底因涉及10件詐欺案未出庭，遭高雄地檢署發布通緝

呂男見通緝身分無法隱藏，坦承因3年前生意失敗，帳戶遭詐騙集團利用，騙取被詐騙的民眾陸續匯入共200餘萬，因此被提告詐欺；警詢後依詐欺罪將呂解送歸案。

高雄三民區一間熱炒店因騎樓違規擺攤，警方前往勸導，意外查出呂姓老闆曾因生意失敗賣帳戶，致10人受騙匯款200餘萬，因此遭通緝。記者石秀華／翻攝
高雄三民區一間熱炒店因騎樓違規擺攤，警方前往勸導，意外查出呂姓老闆曾因生意失敗賣帳戶，致10人受騙匯款200餘萬，因此遭通緝。記者石秀華／翻攝
高雄三民區一間熱炒店呂姓老闆，因生意失敗賣帳戶，致10人受騙匯款200餘萬，警意外查獲他是10條詐欺通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄三民區一間熱炒店呂姓老闆，因生意失敗賣帳戶，致10人受騙匯款200餘萬，警意外查獲他是10條詐欺通緝犯。記者石秀華／翻攝

詐欺 通緝 詐騙集團

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