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血氧下降…不捨家人心碎 傳余苑綺盼「最後只要先生在場」

誤點假紓困釣魚網址 遭冒名申辦電子支付、存款遭清空

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局發現，近一周民眾報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案件中，除網路銀行遭盜轉款項占2成外，個資遭綁定電子支付情形占8成（悠遊付、街口等2家為主）。

警方已持續要求電子支付業者加強會員註冊、交易等各項驗證機制，籲請各電子支付業者重視民眾帳戶遭詐騙集團冒名綁定問題，並與警方共同防制，避免被害擴大。

警方近期發現詐騙集團透過簡訊、郵件或iMessage，大量發送以「防疫紓困補貼網路申領」或「疫情紓困專案點擊辦理」等字樣的釣魚連結。

歹徒先製作與衛福部官網相似的假網站(如mogov.tw)，民眾點擊連結後，騙取民眾填輸姓名、身分證號、戶籍地址、上傳「身分證正反面照片」、「銀行帳號」、「網路銀行帳號、密碼」、「手機號碼」及「OTP驗證碼」等資料。

民眾收到銀行交易簡訊時，才發現遭偽冒開立電子支付會員並綁定銀行帳戶，帳戶款項藉由電子支付遭盜轉而空。

警方指出，衛福部已澄清，紓困方案申請已於2021年6月30日截止，今年已無相關紓困補助，更不會以電話、簡訊或郵件發送網址連結，也不會索取民眾銀行帳號、身分證統一編號等個資。

刑事局再次提醒，政府機關網址為「.gov.tw」，並不會於「gov」前直接冠上其他英文或數字(如mogov.tw)，切勿將個人金融資訊（存摺帳號、網路銀行帳號密碼）、手機或E-mail驗證碼，任意交付他人或輸入於不明網頁而。如接獲相關釣魚簡訊，請截圖上傳至165官網(https://165.npa.gov.tw)線上報案或檢舉。

刑事局發現，近一周民眾報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案件中，除網路銀行遭盜轉款項占2成外，個資遭綁定電子支付情形占8成（悠遊付、街口等2家為主）。記者廖炳棋/翻攝
刑事局發現，近一周民眾報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案件中，除網路銀行遭盜轉款項占2成外，個資遭綁定電子支付情形占8成（悠遊付、街口等2家為主）。記者廖炳棋/翻攝
刑事局發現，近一周民眾報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案件中，除網路銀行遭盜轉款項占2成外，個資遭綁定電子支付情形占8成（悠遊付、街口等2家為主）。記者廖炳棋/翻攝
刑事局發現，近一周民眾報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案件中，除網路銀行遭盜轉款項占2成外，個資遭綁定電子支付情形占8成（悠遊付、街口等2家為主）。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 身分證 衛福部

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