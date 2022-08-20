防疫紓困補貼簡訊 警：詐騙釣魚手法勿點連結

刑事局今天表示，詐騙集團近期透過簡訊等方式，發送防疫紓困補貼申領等字句的釣魚連結，民眾遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案，以個資遭綁定電子支付最多，呼籲勿點連結。

刑事警察局發布新聞資料指出，詐騙集團近期透過簡訊、郵件、Apple的iMessage大量發送以「防疫紓困補貼網路申領」、「疫情紓困專案點擊辦理」等字詞釣魚連結。

警方分析詐騙手法，歹徒先仿冒衛生福利部官方網站網址，內容提及可申請貸款，誘騙民眾填姓名、身分證字號、戶籍地址、網路銀行帳號及密碼、手機號碼等資料。

民眾事後收到銀行交易簡訊，才知遇到假冒開立電子支付會員的詐騙手法，但因銀行帳戶遭綁定，導致帳戶因電子支付已被盜轉成功，難以求償。

刑事局查出，近一週民眾報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案，以個人資料遭綁定透過電子支付占8成，以悠遊付、街口支付較多，會持續通知電子支付業者加強會員註冊、交易等各項驗證機制，並呼籲業者應重視民眾帳戶遭詐騙集團冒名綁定問題。

刑事局表示，衛福部紓困方案申請在去年6月30日截止，且不會以電話、簡訊或郵件發送網址連結，及索取民眾銀行帳號、身分證號碼等個資。

刑事局呼籲，政府機關網址為「.gov.tw」，且「.gov」前不會有其他英文或數字，切勿把個人資訊，如存摺帳號、網路銀行帳號密碼、手機、E-mail驗證碼，任意交付他人或輸入不明網頁。接獲釣魚簡訊，可截圖上傳至反詐騙165官網線上報案或檢舉。