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迎向陽光 汐止少福中心社工陪青少年烏來體驗溯溪
中華民國更生少年關懷協會汐止區少年福利服務中心日前舉辦「YOXI體驗營——烏來哇拉哇拉冒險去」關懷活動，由社工陪青少年到烏來爬山及體驗溯溪，激發青少年對自我的認識及增進人際互動關係。
新北市汐止少年福利服務中心日前由7名社工帶領7名12至18歲的青少年，採一對一方式，到新北烏來白浪戶外冒險學校舉辦「YOXI體驗營——烏來哇拉哇拉冒險去」冒險體驗營，汐止少福中心社工督導黃子萍表示，YOXI為「遊戲」的諧音，希望透過實際的遊戲體驗，激發青少年對自我的認識及對於人際互動的興趣。
她說，中心接觸青少年多為單親或隔代教養的家庭，家庭提供休閒娛樂需求多為3C網路，對青少年未來發展是一大隱憂，透過溯溪遊戲的團體規範，讓青少年將手機放下親近溪水，迎向陽光體驗大自然。
「一切從遊戲開始。」來自單親家庭、擔任隊長一職的少年阿奇說，在白浪戶外冒險學校營地負責人闕石原耐心引導，透過跳水、溯溪及團隊反思等活動，嘗試和他人有眼神接觸，在溯溪活動中主動協助其他人，試著帶領團隊達到「勇於挑戰」、「注意安全」、「享受當下」等目標，不僅感受到自已的影響力，也學習如何與人互動及反思人己關係，覺得此行讓他收獲滿滿。
更生少年關懷協會主任陳彥君強調，少福服務中心以「少年個人發展、家庭支持系統為核心、社區資源為基礎」，藉由協助少年尋找到自我價值，進而引導其在成長路上發展出屬於自己的道路，期望能打造青少年專屬的避風港，幫助他們渡過情緒風暴期，共同創造屬社工與少年們的美好回憶。
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