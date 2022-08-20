迎向陽光 汐止少福中心社工陪青少年烏來體驗溯溪

中華民國更生少年關懷協會汐止區少年福利服務中心日前舉辦「YOXI體驗營——烏來哇拉哇拉冒險去」關懷活動，由社工陪青少年到烏來爬山及體驗溯溪，激發青少年對自我的認識及增進人際互動關係。

新北市汐止少年福利服務中心日前由7名社工帶領7名12至18歲的青少年，採一對一方式，到新北烏來白浪戶外冒險學校舉辦「YOXI體驗營——烏來哇拉哇拉冒險去」冒險體驗營，汐止少福中心社工督導黃子萍表示，YOXI為「遊戲」的諧音，希望透過實際的遊戲體驗，激發青少年對自我的認識及對於人際互動的興趣。

她說，中心接觸青少年多為單親或隔代教養的家庭，家庭提供休閒娛樂需求多為3C網路，對青少年未來發展是一大隱憂，透過溯溪遊戲的團體規範，讓青少年將手機放下親近溪水，迎向陽光體驗大自然。

「一切從遊戲開始。」來自單親家庭、擔任隊長一職的少年阿奇說，在白浪戶外冒險學校營地負責人闕石原耐心引導，透過跳水、溯溪及團隊反思等活動，嘗試和他人有眼神接觸，在溯溪活動中主動協助其他人，試著帶領團隊達到「勇於挑戰」、「注意安全」、「享受當下」等目標，不僅感受到自已的影響力，也學習如何與人互動及反思人己關係，覺得此行讓他收獲滿滿。