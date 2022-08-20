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高雄男駕小貨車路口拋錨 警趨前關心結局竟「超展開」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東一名葉姓男子前天凌晨駕自小貨車，行經左營區翠華路時，車突然故障，警網經過，趨前關切；葉告知警方車故障，等老闆來處理，警方查葉男身分，意外查出他是過失傷害通緝犯；葉表情驚訝，聲稱不知被通緝，仍被警方上銬解送歸案。

左營警分局左營派出所警員梁惟竣、曾昶瑋，前天凌晨3時50分許，巡邏經翠華和明潭路口停等紅燈時，見路口前方一輛自小貨車越線停在路邊，於是趨前關心。

當時自小貨車駕駛葉姓男子（21歲）告知警方，家住屏東，周末至高雄做粗工，正要駕車返回屏東時，車子突然故障，只好先停在路邊，通知老闆來協助。

警方在葉男等候老闆前來期間，順便查了一下葉男身分，意外發現他2年前因和人發生車禍，被對方控告卻未出庭，因此遭高雄地檢署發布通緝，葉男一臉驚訝，聲稱自己不知遭通緝，警方仍依法將他上銬，解送屏東地檢署歸案。

屏東一名葉姓男子前天凌晨駕自小貨車，行經左營區翠華路時，車突然故障，意外被警方查出他是通緝犯。記者石秀華／翻攝
屏東一名葉姓男子前天凌晨駕自小貨車，行經左營區翠華路時，車突然故障，意外被警方查出他是通緝犯。記者石秀華／翻攝

屏東 通緝 車禍

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