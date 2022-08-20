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斗南賣菜阿婆好心幫忙趕狗 飼主騎車作勢衝撞還飆國罵

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗南郵局門口昨天下午發生擺地攤賣菜阿婆與男騎士口角，男騎士騎機車作勢往阿婆面前衝，還不斷以三字經辱罵阿婆，過程被目擊者拍下後發在網上，引起網友關注撻伐，警方已鎖定身分，將請男子到案說明。

據目擊者拍攝的影片還原當時情況，男騎士騎機車載著黑狗至斗南郵局前，因狗未繫上牽繩，上前聞了一名女路人的腳，造成該女害怕，一旁的地攤阿婆發現後，持刀揮狗示意離開，不料此舉瞬間讓男子爆氣，隨即騎著機車往阿婆地攤前衝，雖未撞到人，但不時對著阿婆飆罵三字經，令在場的人感到害怕，不敢出聲說話。

目擊者說，阿婆只是好心幫忙怕狗民眾驅趕，並沒有碰到狗，但似乎惹惱了飼主，因自己也是一人前往郵局辦事，只能錄影存證。

網友看到影片後指出「又是一個帶狗出門，不知道要繫牽繩的人」，也肯定目擊者的見義勇為「敢拍就不錯了！」有不少人更替阿婆抱屈「這已經威脅到生命安全」盼警方介入處理。

警方今天表示，阿嬤家人不願提告，目前已調閱周邊監視器，掌握騎士身分，將請男子到案說明，釐清事情經過後，函送雲林地檢署參辦。

雲林斗南郵局門口擺地攤賣菜阿婆與一名男騎士因黑狗產生口角，男騎士騎機車作勢往阿婆面前衝，還不斷以三字經辱罵。圖／翻攝自爆料公社
雲林斗南郵局門口擺地攤賣菜阿婆與一名男騎士因黑狗產生口角，男騎士騎機車作勢往阿婆面前衝，還不斷以三字經辱罵。圖／翻攝自爆料公社

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