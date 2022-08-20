機車沒油路邊一停就半年 他再尋回已在500公尺外

吳姓男子因沒油將機車停放路邊逾半年，近日欲牽車卻遍尋不著，員警獲悉後發現相關監視器畫面已被覆蓋，仍回到現場查看，研判吳男機車可能因人行道翻新工程，被人牽到別處停放，沿路尋找果真尋獲機車，不出一天就通知失主領回車輛，吳男不禁讚嘆「太神了！」

據悉，30歲吳男8月9日晚上求助警方，他今年1月25日騎乘機車行經台北市大同區環河北路、南京西路口，因機車沒油而將車輛停放路邊，搭車返家後，因家中尚有另輛汽車可供代步通勤，遂未立即返回原處牽車。

吳男近日欲購買新機車，想到自己還有一輛舊機車停放在外，便回到環河北路、南京西路口找車，卻發現機車不翼而飛，無奈報警求助。

轄區民生西路派出所警員王志鵬獲報後，原本準備調閱路口監視器畫面釐清機車去向，但吳男停放時間已超過半年之久，監視器畫面早已被覆蓋，導致搜尋陷入膠著，然王員不放棄，直接到該路口查看，發現周遭人行道有翻修跡象，研判吳男機車是被施工單位移置他處，遂沿途尋找，果真在原本停車處500公尺外的民生西路、西寧北路口找到吳男車輛。