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添購救災新利器 台南消防局引進美製軍規無人機

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局最近採購4組軍規等級紅外線熱顯像空拍無人機，搭配正射影像拼接3D建模軟體，可針對需長時間大規模救災現場後續建立實景模型，是全國公務機關率先引進該款美製無人機，消防局表示，配發至第1至第4救災救護大隊，並辦理教育訓練教導無人機隊合格飛手操作使用。

消防局指出，該款軍規紅外線熱顯像無人機重約1.8公斤，每架約80萬元，為美國廠牌，在美國製造組裝，多為美國軍方偵查及警消單位所使用；尤其該機數據鏈加密保護，確保無人機或SD卡遺失後，數據不會被他人讀取，免除資安的疑慮。

同時，具備有日夜避障、雷射測距功能，熱顯像鏡頭具備5種熱融合模式，可供不同災害情境切換選用。另有慣性導航功能，使無人機在GPS訊號變差或斷訊時，仍能保持穩定飛行。

消防局表示，目前該局為全國公務機關率先引進該款美製無人機，希望科技救災應用在火場、搜溺或山域協尋空勘，更安全、更有效率。

消防局說，無人機針對山域或水域搜索現場空勘拍攝照片，可採用正射影像拼接軟體產製2D影像，利用超高放大倍率輔助搜尋待救者蹤跡，增加尋獲的機率，另3D建模產製費時較久，可針對需長時間大規模救災現場後續建立實景模型，提供指揮官從各種角度研判災難現場狀況。

消防局局長李明峯說，消防局無人機隊成軍至今已投入各項火警、水域搜溺、山域協尋及演習等共計至少50場，無人機均能在第一時間將訊息回傳給指揮官，作為指揮官下達指揮決策的重要參考依據。如今添購4組軍規等級紅外線熱顯像空拍無人機，不但增加救災能量，並能有效提升救災效率。

台南消防局搭配正射影像拼接3D建模軟體教育訓練，可針對需長時間大規模救災現場後續建立實景模型，提供指揮官從各種角度研判災難現場狀況。記者邵心杰／翻攝
台南消防局搭配正射影像拼接3D建模軟體教育訓練，可針對需長時間大規模救災現場後續建立實景模型，提供指揮官從各種角度研判災難現場狀況。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局最近採購4組軍規等級紅外線熱顯像空拍無人機，辦理教育訓練教導無人機隊合格飛手操作使用。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局最近採購4組軍規等級紅外線熱顯像空拍無人機，辦理教育訓練教導無人機隊合格飛手操作使用。記者邵心杰／翻攝
FLIR ION M440軍規紅外線熱顯像無人機重約1.8公斤，每架約80萬元，為美國廠牌，在美國製造組裝，多為美國軍方偵查及警消單位所使用。記者邵心杰／翻攝
FLIR ION M440軍規紅外線熱顯像無人機重約1.8公斤，每架約80萬元，為美國廠牌，在美國製造組裝，多為美國軍方偵查及警消單位所使用。記者邵心杰／翻攝

美國 空拍

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