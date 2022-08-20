三重男急尋錢包「唯一寄情」 警助找回他與亡母合照

新北市三重區吳姓男子，這月9日凌晨搭計程車返回三重住處，卻不慎把錢包遺落在計程車上，經警方協助10分鐘內找回錢包，吳男接到錢包霎那，不是檢查錢跟證件有無丟掉，反而是先確認唯一一張與逝母合照安好，這才鬆了口氣露出開心笑容。

據了解，吳姓男子（41歲）在他很小的時後，父母就因故協議離婚，至此吳男便與母搬離父居，兩人來到新北市三重區重新生活。多年來吳男雖少了父愛，但母親無微不至的照料，給他滿滿的母愛，倒也無所怨想。

未料，吳男19歲那年，其母因病去世，原本是吳男的「天」，卻在一夕間崩落，讓他悲痛許久，往後的生活，除偶爾與父碰面外，他並沒有去投靠吳父，而是選擇自己獨自生活。對於逝母念想，只能寄情與母唯一的一張合照，小心存放於錢包內，隨時隨地拿出看看。

這個月8日適逢父親節，吳與父聯繫之後，搭車來到板橋吳父居處替他慶祝。翌日（9日）凌晨他搭乘計程車返回新北市三重區大智街住處，不料，回到三重家裡卻發現錢包不見了，他急忙聯繫轄區警方幫忙協尋，不到10分鐘，警就聯繫上計程車司機，並將錢包送至派出所內。

當天凌晨2時許，吳男收到警方通知，帶著忐忑不安心情來到派出所領錢包。只見警方遞給吳男錢包霎那，卻見吳男面露焦急的翻動錢包內襯，直到抽出一張泛黃的與母合照，他才鬆口氣，露出開心微笑。