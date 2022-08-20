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台南男工作不順買醉 臥睡警局前大露四角內褲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

42歲康姓男子昨天深夜在台南中西區中山路一酒吧喝到掛，而被丟包在門口無人搭理，上午被路人通報路倒，警方找來小黃將他送到住家，卻因家中無人，司機無奈再將他載回分局，但因他泥醉大露四角內褲癱軟在地，警員幫他付完250元車資，直至連繫上母親，才將他帶回家。

據調查，康男因工作不順遂心情不好，昨晚到酒吧喝酒，未料，他喝到掛，直至店家關門，服務人員叫也叫不醒，只能將他放在店門口，關店離去。他在騎樓呼呼大睡，直到今天接近中午，才有民眾報案。

台南市警二分局員警找來計程車將他送到住家，卻因為家中無人，司機只能將他送到警局，多名警員合力將他抬下車，然而，他喝的爛醉四肢癱軟，叫也叫不醒，直接就趴在地上呼呼大睡，甚至衣衫不整，長褲一度褪至膝蓋，露出四角內褲。

然而，警方見狀只好幫他付完250元車資，讓計程車司機先行離開，並試圖聯繫家人，還好康母此時打電話給兒子，警員趕緊拿過手機，請她來將兒子帶回家。康在警局門口近1小時，短暫清醒又口齒不清與員警「魯」半天，直至等待母親中午終於出現，叫來計程車將他載回家。

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康男泥醉大露四角內褲癱軟在警分局大門口，警員見狀幫他付完250元小黃車資，直至連繫上母親，才將他帶回家。記者邵心杰／攝影
康男泥醉大露四角內褲癱軟在警分局大門口，警員見狀幫他付完250元小黃車資，直至連繫上母親，才將他帶回家。記者邵心杰／攝影

計程車 兒子 台南

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