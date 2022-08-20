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影／擴大臨檢兼防詐 林口查獲4刑案27件違規改裝車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為穩定轄區治安、交通，同時向民眾國際詐騙，避免民眾淪為「豬仔」人財兩失！昨天（19日）晚上9時許，林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。共查獲4件刑案27件交通違規及改裝肇音車輛。

林口警方表示，近期國人遠赴柬埔寨、緬甸、杜拜等地區打工遭詐情事頻傳，詐騙集團透過海外高薪職缺利誘社會經驗不足的年輕人或弱勢族群，扣護照手機，強迫受害人從事詐騙行為、拘禁自由甚至殘害身體等，行徑相當可惡！

昨天（19日）晚上9時許，林口警方針對林口及泰山區治安要點及重要路口，規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務，以優勢警力實施威力掃蕩不法、取締酒後駕車、改管噪音車等違規行為，全面掃除犯罪因子，穩固轄區治安。

同時，也向民眾宣導，近期國人遠赴國外打工遭詐案例，提醒民眾「天下沒有白吃的午餐」，切勿輕信海外高薪打工，避免淪為國際詐騙集團眼中的「豬仔」，人財兩失！

昨晚擴大臨檢共查獲通緝案1件1人、失聯移工2件2人、酒駕公危1件1人，告發交通違規17件、通報排氣管改裝噪音車10件。希望藉此提高國人防詐意識，守護民眾身體、財產安全。

林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，昨晚規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，昨晚規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，昨晚規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，昨晚規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，昨晚規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，昨晚規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，昨晚規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，昨晚規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 林口 臨檢

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