影／擴大臨檢兼防詐 林口查獲4刑案27件違規改裝車
為穩定轄區治安、交通，同時向民眾國際詐騙，避免民眾淪為「豬仔」人財兩失！昨天（19日）晚上9時許，林口警分局針對林口及泰山區治安要點及重要路口，規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務。共查獲4件刑案27件交通違規及改裝肇音車輛。
林口警方表示，近期國人遠赴柬埔寨、緬甸、杜拜等地區打工遭詐情事頻傳，詐騙集團透過海外高薪職缺利誘社會經驗不足的年輕人或弱勢族群，扣護照手機，強迫受害人從事詐騙行為、拘禁自由甚至殘害身體等，行徑相當可惡！
昨天（19日）晚上9時許，林口警方針對林口及泰山區治安要點及重要路口，規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務，以優勢警力實施威力掃蕩不法、取締酒後駕車、改管噪音車等違規行為，全面掃除犯罪因子，穩固轄區治安。
同時，也向民眾宣導，近期國人遠赴國外打工遭詐案例，提醒民眾「天下沒有白吃的午餐」，切勿輕信海外高薪打工，避免淪為國際詐騙集團眼中的「豬仔」，人財兩失！
昨晚擴大臨檢共查獲通緝案1件1人、失聯移工2件2人、酒駕公危1件1人，告發交通違規17件、通報排氣管改裝噪音車10件。希望藉此提高國人防詐意識，守護民眾身體、財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言