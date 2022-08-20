慣竊剛假釋又入室行竊 落網哭訴：要為兒子籌學費

何姓男子因犯竊盜案入獄，近日甫假釋出獄，又接連在台北市犯下2件竊案，警方介入循線查捕何男到案，他供稱是因繳不起兒子學費才無奈行竊，但畢竟犯行明確，警詢後仍依竊盜罪嫌將何男移送台北地檢署偵辦。

警方調查，45歲何男家住桃園市中壢區，先前因犯竊盜罪入獄，8月11日剛假釋出獄，8月13、16日深夜又趁著夜色掩護，接連到台北市大安區、中山區犯下竊案，受害店家分別為一間美髮店及一間早餐店，何男看準店家深夜無人看管，店面門鎖並非防盜鎖，逐戶搖晃店家門窗，只要商家門窗鎖不牢靠，就利用硬物撬開鎖頭，入室行竊。

何男順利潛入店內，撬開收銀機收刮現金後逃逸，得手美髮店內5萬元、早餐店內6千餘元現；轄區中山分局警方獲報介入調查，鎖定何男身分後，8月19日埋伏何男住家，在何男返家之際將其查捕到案。

據悉，何男到案坦承犯行，稱他有個不滿16歲的兒子，之所以一出獄就重操舊業，是為了籌措兒子的學費，無奈之下才行竊籌錢，然何男犯行明確，警方詢後依法送辦。