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慣竊剛假釋又入室行竊 落網哭訴：要為兒子籌學費

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

何姓男子因犯竊盜案入獄，近日甫假釋出獄，又接連在台北市犯下2件竊案，警方介入循線查捕何男到案，他供稱是因繳不起兒子學費才無奈行竊，但畢竟犯行明確，警詢後仍依竊盜罪嫌將何男移送台北地檢署偵辦。

警方調查，45歲何男家住桃園市中壢區，先前因犯竊盜罪入獄，8月11日剛假釋出獄，8月13、16日深夜又趁著夜色掩護，接連到台北市大安區、中山區犯下竊案，受害店家分別為一間美髮店及一間早餐店，何男看準店家深夜無人看管，店面門鎖並非防盜鎖，逐戶搖晃店家門窗，只要商家門窗鎖不牢靠，就利用硬物撬開鎖頭，入室行竊。

何男順利潛入店內，撬開收銀機收刮現金後逃逸，得手美髮店內5萬元、早餐店內6千餘元現；轄區中山分局警方獲報介入調查，鎖定何男身分後，8月19日埋伏何男住家，在何男返家之際將其查捕到案。

據悉，何男到案坦承犯行，稱他有個不滿16歲的兒子，之所以一出獄就重操舊業，是為了籌措兒子的學費，無奈之下才行竊籌錢，然何男犯行明確，警方詢後依法送辦。

警方呼籲，民眾預防犯罪勿鬆懈，勿輕忽自身財產安全，特別是住宅、商家門窗，車輛門窗或龍頭務必上鎖，勿讓有心人士有機可趁，若發現可疑人事勿直接開門查看，應透過貓眼或監視器畫面檢視身分，也可立即報警處理。

何男潛入店家行竊。記者李隆揆／翻攝
何男潛入店家行竊。記者李隆揆／翻攝

兒子 竊盜 早餐

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