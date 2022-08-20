高雄獨居男陳屍住處 警方暫排除他殺

獨居高雄市前鎮區的謝姓男子，今天上午屋內傳出屍臭，鄰居報警後，發現他陳屍客廳，死亡多日。警方勘查，屋門反鎖、門窗沒遭破壞痕跡，室內也無打鬥跡象，暫排除他殺嫌疑。

據了解，謝姓男子（49歲）獨居高雄市前鎮區滇池街，今天上午10點30分，鄰居聞到屍臭味，並發覺他已4、5天沒出門，才報警進屋察看。

警方發現大門深鎖，找里長到場，並請消防隊破門入屋，才發現謝姓男子躺在客廳沙發，疑死亡多日。警方勘查，謝姓男子無明顯外傷，現場沒遺書，門窗也未遭破壞，屋人擺設並無打鬥過的跡象，暫時排除他殺可能。

警方後來聯繫到謝的哥哥到場，謝兄說弟弟獨居，不知道弟弟生前是不是有疾病。警方已報請檢察官相驗，查明死因。

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