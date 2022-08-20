「有門犬勿靠近」柴犬咬傷路人小腿 新竹飼主下場出爐

黃姓男子停車在新竹縣羅姓男子住處前方後下車，竟突遭羅男飼養的柴犬咬傷小腿後方，羅男挨告反控是黃侵犯到柴犬生活領域等云云。新竹地院審理認為羅姓飼主疏於替柴犬做好防護措施，導致柴犬追咬人成傷，即便貼有「內有門犬勿靠近」告示也難撇清責任。依過失傷害罪處拘役30天，可易科罰金。

判決指出，羅姓飼主自2016、2017年間在新竹縣竹北市住處門前飼養1隻黃色中型柴犬，狗狗曾有咬傷他人紀錄，2020年9月11日下午3點40分左右，黃姓男子暫時將車輛停放在羅男家前的路邊，才下車走到人行道卻突被柴犬咬傷，右小腿後方出現深部挫擦傷，黃男氣得報警。

羅姓飼主到案後矢口否認有過失傷害犯行，辯稱黃姓男子當天因侵害到柴犬的生活領域，並用園藝用剪刀去打柴犬，狗狗才會去咬傷他。羅更指柴犬有用狗鍊鍊著，不可能把柴犬鏈在沒有活動的範圍內，否認有任何過失。

被咬的黃姓男子強調當天他停車是為查看車子狀態，但站在人行道時聽到有狗吠叫，自己一時緊張跌倒，接著突然有隻綁有鐵鍊的黃狗追過來咬他的右小腿，坦言自己當時確實有用園藝用剪刀驅趕牠回狗籠，但只有驅趕沒反擊，並無挑釁動作。

新竹地院審理雙方證詞與案發照片等資料，認為羅姓飼主依動保法應使用狗嘴套或適當長度狗鍊控制犬隻活動，且其住處緊鄰供不特定人往來通行的人行道，更應注意狗鍊長度等防護措施，再者柴犬曾有咬傷送報員紀錄，顯見飼主依舊疏於注意柴犬防護措施，竟用足以讓柴犬自由跑至人行道範圍長度的狗鍊。

至於羅姓飼主與顏姓媳婦稱有看到黃姓男子拿剪刀打柴犬的屁股3到5分鐘，法官則打臉柴犬全身都沒有受傷流血，且黃姓男子遭咬後擔心再有危害，利用剪刀驅趕柴犬符合常情；另查飼主雖在圍牆掛有「內有門犬勿靠近」牌子，但字體微小且被草堆遮蔽，行人根本難以注意，飼主不能以此卸責。