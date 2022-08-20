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剎不住！嘉義機車騎士一頭撞進前方賓士車內

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名賓士車主停等紅綠燈，突然後方遭到強大撞擊，不但整片擋風玻璃破了，車內還撞進1名騎士，嚇得駕駛趕快下車查看並且報案，協助男騎士從車內出來，消防救護人員到場騎士只有輕傷，仍送往醫院治療，看到整片玻琉璃破碎、安全帽留在車內，騎士真是命大！

昨天中午年約45歲黃姓賓士車駕駛行經嘉義市自由路與興達路口停等紅綠燈時，後方突然被機車追撞，整片擋風玻璃被撞破，騎士還撞進後車廂內，嚇得駕駛趕快下車查看，協助騎士從車內出來，安全帽還留在車內。

年約30歲的劉姓男騎士表示，原本沿著道路騎乘機車，突然剎車失靈，直接撞上賓士車。

消防救護人員趕到現場，查看男騎士只有輕傷，臉部擦傷、下巴有撕裂傷，傷者意識清楚、生命徵象穩定、頸椎無異常壓痛及不適，TOCC正常，協助清洗傷口、量測生命徵象後，仍將傷者送往醫院治療。相關肇事原因由警方調查處理中。

嘉義市交通隊初步調查，疑後方機車未注意車前狀況而肇禍，雙方都沒有酒駕，詳細肇事責任持續調查釐清中。

交通隊呼籲民眾，騎乘機車、駕駛車輛應注意車前狀況，尤其切勿滑手機，許多人利用停等紅綠燈的時間，滑看手機訊息，在路口號誌變換為綠燈時沒能即時覺察。也有民眾「邊騎邊滑」，完全沒有注意到瞬息萬變的道路狀況，因而成為發生交通事故的潛在危機。

機車騎士疑未注意車前狀況，從後方直接撞進賓士車。記者李宗祐／翻攝
機車騎士疑未注意車前狀況，從後方直接撞進賓士車。記者李宗祐／翻攝
機車騎士意外只是輕傷。記者李宗祐／翻攝
機車騎士意外只是輕傷。記者李宗祐／翻攝
機車騎士疑未注意車前狀況，從後方直接撞進賓士車。記者李宗祐／翻攝
機車騎士疑未注意車前狀況，從後方直接撞進賓士車。記者李宗祐／翻攝
賓士車駕駛表示騎士的安全帽掉在車內。記者李宗祐／翻攝
賓士車駕駛表示騎士的安全帽掉在車內。記者李宗祐／翻攝
賓士車駕駛表示騎士的安全帽掉在車內。記者李宗祐／翻攝
賓士車駕駛表示騎士的安全帽掉在車內。記者李宗祐／翻攝

嘉義 擋風玻璃

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