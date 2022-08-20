影／男網友「暈船」！ 被騙20萬還想再匯80萬警即阻
新北市三芝區張姓男子，透過交友APP認識一名女子，對方以假戀愛行詐騙之實，誘得張男暈船，已陸續匯款20多萬投資。周二（16日）他欲匯出50萬到指定帳戶，成功被行員勸阻，不料，隔天又來欲匯30萬，行員苦勸不成報警協處。最後在警方苦勸、案例說明，他才認清事實，將對方帳號封鎖成功組詐。
據了解，張姓男子（34歲）今年6月透過交友APP，認識一名黃姓女子，兩人經過兩個多月「談情說愛」，讓張男陷入情網，黃女見魚而上鉤，開始以投資網路商城保證獲利等謊言，誘騙張男拿錢出來投資。
張男不疑有他，認為真愛已到，兩個多月的「交往」黃女鐵定不會騙他，遂聽從黃女指示，陸續匯出20多萬元到指定帳戶。而黃男也極用詐術之能事，誆以所投資標的獲利皆有穩定發展。
周二（16日）張男來到新北市三芝區淡水第一信用合作社，向臨櫃表示要匯款50萬到指定帳戶，但行員發現匯款帳戶被列為警示帳戶，提醒之後成功勸阻。怎料，隔天（17日）張男又來到臨櫃準備匯款30萬，這次行員如何苦勸，張男仍堅持要匯，只好向轄區警通報協處。
淡水警分局三芝分駐所長周名鴻獲報趕抵，張男已悻悻然離開，合作社江姓經理與行員便領著員警追去，在離合作社100公尺外的市場才找到張男，經眾人合力苦勸「若不是詐騙，怎麼會有行員勸阻！」「你看簡訊不會是他們，編造的各種匯款理由嗎？」「你有跟她見過面嗎？」張男聽後靜下心來思考，最後才認清事實，將對方帳號封鎖，警方也成功阻詐。
淡水警分局提醒，近來海外求職詐騙頻傳，徵才廣告多打著「工作輕鬆、優渥高薪、免經驗、快速致富」等內容，務必要提高警覺，任何與詐騙相關問題，多加利用165反詐騙諮詢專線或撥110報案專線查證。
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