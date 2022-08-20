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中壢知名「上輝燒仙草」火警老闆娘不治 幸兒媳孫5人昨沒睡店裡

聯合報／ 記者翁唯真鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢區知名的「上輝燒仙草」今天凌晨大火，造成1死2傷悲劇，62歲老闆娘重傷送醫不治，64歲老闆也嚴重灼傷，這家超過20年的店已經是兩代經營，祖孫三代都住在這裡，昨天因為兩兒子、兩媳婦要幫忙到另一個工廠做冰棒，帶1位孫共5人住外面，沒想到發生火警，凌晨接到消息馬上趕回來善後。

上輝燒仙草店在中壢區中正路，對面就是「張豐盛商行」，是知名在地冰淇淋店，兩家生意都很好，上輝的臉書顯示之前連修3天，昨天才開店。當地舊明里里長鄒富生表示，上輝燒仙草創辦人劉先生和太太待人客氣，是大家的好鄰居。過去和劉先生聊起，早期從事木工等行業，後來投入燒仙草，後來才把店遷到中正路，轉眼間也經營的20多年，劉的兩位兒子都成家，和媳婦一起在店裡幫忙，等於兩代經營。

鄒富生凌晨知道火警，連忙趕到現場，看見劉先生的孫女，問起阿公阿嬤孫女說還在裡面，這時候消防隊員已經在全力滅火設法救人，里長也協助提供環境等資訊，劉先生和太太被救出送醫後，里長繼續在現場幫忙。市議員劉曾玉春說，上輝燒仙草種類口味多、調理實在，生意很好，搬到中正路現址以後朋友和她都很常消費，沒想到會發生火警，大家知道以後都很意外。

中壢上輝燒仙草店火警。記者鄭國樑／翻攝
中壢上輝燒仙草店火警。記者鄭國樑／翻攝

兒子 媳婦

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