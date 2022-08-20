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男深夜開瑪莎拉蒂外出、油料耗盡卡路中央 真「目屎那滴」！

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄31歲劉姓男子日前開著白色瑪莎拉蒂愛車要在深夜前往台南，本以為能靠著些許的油料撐到加油站，卻在湖內區中山路一段與大仁路口時，因油量耗盡「顧路」受困在路中間，巡邏員警見狀，上前關切，並協力將車移往安全處所，待友人提油救援，才化解沒油的尷尬窘境。

據了解，劉男8月16日深夜11時43分，開著高級跑車瑪莎拉蒂要前往台南，當時油箱見底，本以為可以撐到附近加油站，未料行經湖內區中山路一段與大仁路口時，愛車油料耗盡，車輛動彈不得，無奈之下只好打雙黃燈，車停在路中間待援。

湖內警分局湖街派出所巡邏員警見狀，發現劉男汽車停放在路中間，行經車輛紛紛閃避，且未置放明顯警告標示，深怕造成追撞事故，便上前關心，才得知他車輛沒油「顧路」。

當下劉男向警方表示，已連絡友人提油前來救援，但礙於無法移車，只能在路中間等待；所幸，在警方幫助下，協力將車徒手推到路邊安全的處所暫置，並在友人幫助下，才順利加油，化解車沒油的窘境。

警方提醒，民眾若發生車輛故障，應盡快在適當距離放置三角警示牌或移置路旁安全處所，避免後車追撞，出門前應先檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，以免車輛發生拋錨等狀況。

高雄31歲劉姓男子日前開著白色瑪莎拉蒂深夜外出，卻因愛車沒油顧路。記者陳弘逸／翻攝
高雄31歲劉姓男子日前開著白色瑪莎拉蒂深夜外出，卻因愛車沒油顧路。記者陳弘逸／翻攝
高雄31歲劉姓男子日前開著白色瑪莎拉蒂深夜外出，卻因愛車沒油顧路。記者陳弘逸／翻攝
高雄31歲劉姓男子日前開著白色瑪莎拉蒂深夜外出，卻因愛車沒油顧路。記者陳弘逸／翻攝

加油站 台南 瑪莎拉蒂

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