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「媽，快來救我！」郵局行員2度出手 保住195萬存款

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局今天說，一名大肚區婦人日前接到一通「假綁架真詐騙」電話，誤以為大兒子被擄，急忙衝進追分郵局，以「要娶媳婦」為由準備領錢付贖金，幸虧蕭姓行員機警，與警方通力合作阻詐，保住婦人35萬元存款；追分郵局蕭姓行員敬業熱心，今年8月已成功攔阻2件「假綁架真詐騙」案，阻詐金額高達195萬元，堪稱是「防詐守門員」。

婦人表示，她是接到一通未顯示來電，電話中兒子哭喊「媽媽！快來救我！」隨即有另一名男子聲稱兒子借錢不還，要求她面交金額，才肯放了兒子，她確認是兒子的聲音，非常擔心兒子安危，即依對方指示，心急如焚趕到追分郵局提款。

蕭姓行員見婦人聲稱要「娶媳婦、籌備婚禮」，準備提領帳戶內所有存款，但婦人神情緊張，她先安撫婦人情緒，婦人才支支吾吾說出實情，領錢是為了交付贖金。員警獲報到場，向婦人解說這是典型「假綁架」詐騙老梗，後由婦人的二媳婦聯繫上大兒子、證實其平安無事，才發現被騙了，一再感謝警察和行員的熱心關切，才保住存款。

蕭姓行員表示，烏日警分局積極與轄內的金融機構組成反詐者聯盟群組，並時常宣導行員只要發現有異常提、匯款情事，能主動關懷並通報警方，共同守護民眾財產安全。非常開心能守護客戶的血汗錢避免遭騙，將持續全力配合警方防詐、打詐作為。

台中市警局烏日分局呼籲，民眾如有接獲來電指稱其親友或子女積欠款項，然後要求匯款或交付現金，這些均為詐騙集團之慣用手法，遇有上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對，並依照防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的待宰羔羊。

台中市警局烏日分局說，追分郵局蕭姓行員與警方通力合作阻詐，保住婦人35萬元存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局說，追分郵局蕭姓行員與警方通力合作阻詐，保住婦人35萬元存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局說，追分郵局蕭姓行員與警方通力合作阻詐，保住婦人35萬元存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局說，追分郵局蕭姓行員與警方通力合作阻詐，保住婦人35萬元存款。記者趙容萱／翻攝

詐騙集團 兒子 郵局

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