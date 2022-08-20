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修繕釀電線走火燒毀88年老宿舍 東勢分局判賠警員52萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中東勢分局88年歷史老舊警察宿舍前年大火燒毀4棟木屋，謝姓警員家中物品付之一炬，他主張火災是分局警員爬屋頂修繕時，踩到電線釀短路才引燃，對分局提國賠求償276萬元；法院查，警務宿舍屬私人使用借貸不適用國賠，但分局仍應付損害賠償之責，折舊後判東勢分局應給付謝52萬元。

依東勢分局當時發布新聞指出，東勢分局警備大樓後方宿舍（東勢區第六橫街103巷2至5號）2020年4月13日火警，包括謝員一家5人、退休程姓員警遺眷2人住在內，分局安排謝等安置旅館，也到場慰問；不過謝事後對時任分局長、承辦警員提刑事公共危險告訴，及民事國賠。

謝員主張，東勢分局將警務宿舍借他使用，分局的石姓警員2020年4月13日和唐姓、鍾姓、周姓同事到場打掃隔壁宿舍，因有4名警員爬上鐵皮屋頂剪樹枝、掃落葉，結果踩踏擠壓屋頂下的電線致短路，當天中午12點引起火災並延燒至他們住處。

謝控訴，石員爬上屋頂踩踏釀電線走火，是東勢分局所屬公務員在行使公權力時，因過失不法侵害他權利，也認為石未依警察機關宿舍管理要點，有怠於管理維護宿舍行為，依火災造成損失對東勢分局提國賠276萬7849元。

東勢分局抗辯稱，消防火調雖認起火原因是宿舍自備電線短路起火，但僅是推測非確定因素，也認為分局行政業務上經管物品，屬私經濟行政一環，與行使公權力有別，不生國賠問題，且謝曾對警員、分局長提告公共危險不起訴確定，可認分局無故意或怠於職務，主張駁回。

台中地院查，東勢分局將宿舍借給職員使用，性質是私法上使用借貸關係，分局平時對宿舍維護管理，僅在履行私法上契約義務，難認有何公權力行使，因此不適用國賠。

法院指出，但根據火調鑑定、台電人員說法，認定是因電線點路才起火，謝得以民法第191條第1項所謂土地上建築物致他人權利損害之情形，向東勢分局提損害賠償之訴。

法院並根據謝提出燒毀物品清單，包括家具、家電、服飾及食品等，零零總總多達數百樣，統一以固定資產折舊率表計算，一共判東勢分局應給付謝男52萬6586元。

東勢分局88年老宿舍因電線走火燒毀。圖／報系資料照
東勢分局88年老宿舍因電線走火燒毀。圖／報系資料照

國賠 火災

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