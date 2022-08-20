高雄7旬婦匯百萬投資 警不死心「邀她上課」成功勸阻

高雄市一名70歲林姓老婦人到銀行匯100萬，行員懷疑她遇詐騙報警，婦人見警方到場，倖然離去；警擔心她再至他處匯款，親赴住處，告知匯款帳戶已遭警示，又電邀婦人女兒，母女倆一起至警所上了一課，才成功勸林打消匯款念頭。

高雄市林姓婦人前天到鼓山區一家銀行臨櫃，欲匯款100萬元，由於林婦面對行員關懷提問時言詞閃爍，行員察覺有異報警。鼓山警分局鼓山派出所警員陳煌鵬、黃俊瑋到場後，對林婦旁敲側擊，想了解匯款原由，婦人僅表示只是要匯款到自己其他帳戶，不願透露原因，不顧警方提醒，隨即悻然離去。

警方擔心林婦轉往其他金融機構匯款，隨後驅車至其住家，林婦丈夫對家中金錢使用方式一無所知。警方改聯繫林婦女兒，希望透過女兒的關心，問出林婦要匯款的秘密。

警方同時透過165反詐騙系統查詢，發現林婦急欲匯款的帳戶早已多次被檢舉、通報，聯繫該問題帳戶的檢舉人詢問檢舉人，得知被害人遭「股票投資」詐騙手法才檢舉，於是再度聯繫林婦女兒，要求她務必全力阻止母親匯款。