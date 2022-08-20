北市大直橋接連現浮屍 搜救員曝恐怖巧合

台北市大直橋日前發生女子墜河身亡案，有搜救人員透露恐怖巧合，民眾目擊女子案發前深夜獨自步入河中，經查該處2天前曾出現一具男性浮屍，「前天就在這打撈，怎麼又有人從這下去？」時值鬼月，恐怖巧合令人毛骨悚然。

據悉，18歲翁姓女子8月13日凌晨時分用手機撥打110，稱人在大直橋，心情不好有輕生念頭，台北市警局立刻通報轄區大直派出所員警到場，卻查無翁女身影，回撥翁女手機號碼，翁女正持手機從美堤河濱公園處走向基隆河面，橋上正好有3名民眾聽聞手機鈴聲，向河面望去發現翁女身影，她還揮手要民眾別理她，民眾再報警後，眾人到場已找無翁女蹤影。

搜救人員凌晨2時許摸黑尋人至5時未果，與家屬達成協議暫停搜救，上午9時再度展開搜救，至下午1時20分仍未找到翁女，與家屬協議搜救暫告段落，下午4時許又有民眾通報，在美堤河濱公園籃球場旁發現女子浮屍，員警釐清後確認浮屍身分就是翁女，通知家屬到案處理。

一名搜救人員透露，投入翁女搜救工作時，第一時間就在想，「前天就在這打撈，怎麼又有人從這下去？」，原來8月11日下午警消也曾接獲民眾報案，同樣在美堤河濱公園籃球場旁河面上出現一具浮屍，眾人到場搜救時，該具浮屍已嚴重腫脹腐爛，一度導致家屬認不出身分，檢警相驗確定死因是溺斃，清查身分是獨居在大同區的61歲吳男，研判是從大同區河岸落水，隨潮汐移動到大直橋下才被人發現。