桃園中壢知名店家「上輝燒仙草」凌晨傳惡火 一死二傷

桃園中壢區中正路開業超過20年、知名的上輝燒仙草，今凌晨2時許發生火警，透天厝2、3樓家具、家電及4樓飲品包裝材料燃燒，陷入火海；消防人員獲報後陸續救出12歲的劉女、63歲的羅女及54歲的劉男，不過羅女身體多處二級燒燙傷，送醫後仍宣告不治，詳細起火原因調查中。

今凌晨2時20分許，消防人員接獲報案，立即出動消防車到場灌救，2時26分許抵達發現2樓、3樓住家的家具及家電、4樓飲品的包裝材料全面燃燒，並有3名受困名眾。

2時41分許消防人員先用雲梯車救出3樓的劉女，意識清楚卻又吸入性嗆傷，立即送醫急救；3時13分許，於2樓救出羅女，不過外科OHCA，身體多處二度燒燙傷送醫搶救；3時27分，於2樓發現劉男外科OHCA，且雙手前臂、臉部二至三度燒燙傷，3時42分救出後送醫急救，於3時53分急救後恢復呼吸心跳；不過羅女卻為搶救回來，在3時53分宣告死亡。