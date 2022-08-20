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酒店臨檢 警勸小姐、酒客：小心被求職詐騙前往東南亞
近期發生多起國人遭海外求職詐騙，前往柬埔寨、泰國、緬甸等國就職，卻遭詐騙集團拘禁，被迫從事跨國詐騙案件，詐團結合人蛇「轉賣」被害人謀取暴利，引發社會譁然。台北市警察局近日規劃擴大臨檢，並宣傳不要因求職被騙前往柬、緬等東南亞國家遭囚。
台北市大安警分局，今天凌晨在轄內酒店、夜店舉行擴大臨檢，由於近日不少國人被騙往柬埔寨等國，其中不乏從事八大行業的酒店小姐；因此警方擴檢時，還特地對酒店小姐、酒客上課宣傳，苦口婆心說要千萬小心，不要因求職被騙前往東南亞等國遭不法歹徒囚禁。。
警方表示，偵辦國人被「賣豬仔」的重大特殊案件，發現許多黑道幫派涉及其中，對此大安警分局特別規劃擴大臨檢勤務，針對轄區治安熱點、易發生槍擊或聚眾鬥毆案件，及黑道幫派聚點及營生處所全面臨檢，強力打擊犯罪，肅清暴力亂源，展現警方嚴正執法決心。
大安分局呼籲，詐騙手法層出不窮，詐騙集團詐騙標的已由早期騙取現金、黃金等實體財物演變成網路虛擬貨幣，如今更進一步轉變型態詐騙國人從事跨國犯罪，民眾網路求職發現「高薪工作」、「包吃」、「包住」、「包機票」等關鍵字，都是詐騙陷阱，應小心提防！警方針對這類詐騙將全力查緝，保護民眾安全！
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