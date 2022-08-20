酒店臨檢 警勸小姐、酒客：小心被求職詐騙前往東南亞

近期發生多起國人遭海外求職詐騙，前往柬埔寨、泰國、緬甸等國就職，卻遭詐騙集團拘禁，被迫從事跨國詐騙案件，詐團結合人蛇「轉賣」被害人謀取暴利，引發社會譁然。台北市警察局近日規劃擴大臨檢，並宣傳不要因求職被騙前往柬、緬等東南亞國家遭囚。

台北市大安警分局，今天凌晨在轄內酒店、夜店舉行擴大臨檢，由於近日不少國人被騙往柬埔寨等國，其中不乏從事八大行業的酒店小姐；因此警方擴檢時，還特地對酒店小姐、酒客上課宣傳，苦口婆心說要千萬小心，不要因求職被騙前往東南亞等國遭不法歹徒囚禁。。

警方表示，偵辦國人被「賣豬仔」的重大特殊案件，發現許多黑道幫派涉及其中，對此大安警分局特別規劃擴大臨檢勤務，針對轄區治安熱點、易發生槍擊或聚眾鬥毆案件，及黑道幫派聚點及營生處所全面臨檢，強力打擊犯罪，肅清暴力亂源，展現警方嚴正執法決心。