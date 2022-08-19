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影／懷疑寄住友人與女友搞曖昧爭風吃醋 男反遭友狠刺3刀亡

聯合報／ 記者曾伯愷王長鼎／新北即時報導

新北市新莊區林姓男子（21歲），懷疑寄住的林姓友人（23歲）與女友搞曖昧，盛怒之下質問林友。不料，卻反遭林友持摺疊刀狠刺胸口3刀，緊急送醫急救仍失血過多不治身亡，警方獲報趕抵，帶回林姓嫌犯，目前正在派出所偵詢中。

據了解，死者林男（21歲）與石姓女友（21歲）租住在新北市新莊區新莊路649巷一棟舊公寓5樓。兩個月前林姓嫌犯（23歲）失業跑來向死者林男求助，林男好心讓其寄住，雙方倒也平安無事。

兩個月來，林嫌持續無業，每天只能待在死者林男租處。不料，今天晚上6時許，死者林男與石姓女友從外返家。林男隨即進入同住雅房忙別事，孰料，餘光卻看見走道的林嫌與其女友眉來眼去、互動親熱。

林男一時醋性大發，從雅房衝出怒質問林嫌，林嫌被林男突來質問惱羞成怒，當場與死者林男扭打一塊，過程中，林嫌突然掏出一把摺疊刀，往林男胸部、腹部猛刺3刀，直到林男倒臥地上才罷手。

石女見男友林男倒地，嚇得全身發抖，拿起手機打電話向消防局求救。警、消獲報趕抵，林嫌才洗完澡，淡定用毛巾擦拭頭髮，還向警說「裡面有人自殺」。全身酒味，說話搖搖晃晃，警方則當場將他帶回派出所偵辦林男已無呼吸心跳，緊急送醫急救，仍因失血過多不治身亡。但林嫌情緒過於激動，不但搥桌還用頭去撞牆壁，目前尚無法製作筆錄，確切行兇動機，仍待警方後續調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林嫌持這把折疊刀殺友。記者曾伯愷／攝影
林嫌持這把折疊刀殺友。記者曾伯愷／攝影
林嫌被帶回派出所偵巡，情緒十分激動。記者曾伯愷／攝影
林嫌被帶回派出所偵巡，情緒十分激動。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區新莊路649巷一棟公寓五樓發生凶殺案，警方到場為封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區新莊路649巷一棟公寓五樓發生凶殺案，警方到場為封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區新莊路649巷一棟公寓五樓發生凶殺案，警方到場為封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區新莊路649巷一棟公寓五樓發生凶殺案，警方到場為封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影

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