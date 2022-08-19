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每天求神保佑…屏東通緝犯躲宮廟前公園1年 因全身髒汙露餡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東一名陳姓男子1年前因偷單車未到庭，遭屏東地檢署通緝，陳為躲避查緝，逃到高雄打零工，長期睡在左營區一座宮廟前的公園，每天向神明祈求「不要被逮」，因無處洗澡，全身髒汙，巡邏警網趨前關切，意外查出他是通緝犯。

左營警分局警方調查，62歲的陳姓男子，家住屏東，1年前因在屏東涉及偷竊單車案，陳因未到案，遭檢方發布通緝，陳男為了躲檢警查緝，逃到高雄左營區，白天打零工為生，夜晚屈就睡在一座宮廟前的公園，深入簡出，鮮少和人交談。

陳男睡公園躲避查緝1年間，每天會到宮廟裡，向神明祈求「不要讓我被逮捕」；沒想到，仍逃不過警方法眼。

左營警分局左營派出所警方前天下午宮廟附近查緝案件，發現陳男全身髒汙，趨前關切，陳男眼神飄移，支支吾吾，警方查詢他年籍資料，意外查出陳男是通緝犯，將他上銬逮捕，解送屏東歸案。

屏東陳姓通緝犯躲在高雄左營區宮廟前公園1年，每天求神保佑，因全身髒汙，引警關切，警方意外查出他是通緝犯。記者石秀華／翻攝
屏東陳姓通緝犯躲在高雄左營區宮廟前公園1年，每天求神保佑，因全身髒汙，引警關切，警方意外查出他是通緝犯。記者石秀華／翻攝

屏東 通緝 單車

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