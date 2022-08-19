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影／南投八通關古道發生山難 女山友滑落邊坡幸運獲救

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

一支來自花蓮的24人登山隊，上午9時許一名女團員不慎在南投信義鄉八通關古道杜鵑營地摔落邊坡，致頭部、頸部受傷，領隊緊急通報南投119求助，由台中空勤總隊出動黑鷹直升機出動救援，順利吊掛女子下山，緊急送往竹山秀傳醫院醫治。

南投119表示，這名受傷的46歲女團員，日前是與團員一同從花蓮入山，預定經由八通關古道，並於今日下山至東埔山莊結束旅程，不料，女團員卻在路程期間發生意外，一度滑落邊坡受傷，當下由其他團員協助將女團員救起。

而登山隊中剛好有團員中是醫生，立即檢傷並簡單處理傷勢，但發現女子頭部有撕裂傷，頸椎則疑似有骨折現象，其傷勢相當嚴重，當下無法繼續移動返程，建議要緊急送醫較為妥適，因而請求南投消防大隊通報黑鷹直升機執行吊掛送醫。

一名女團員上午9時許不慎在南投信義鄉八通關古道杜鵑營地摔落邊坡，致頭部、頸部受傷待救。圖／空勤總隊提供
一名女團員上午9時許不慎在南投信義鄉八通關古道杜鵑營地摔落邊坡，致頭部、頸部受傷待救。圖／空勤總隊提供
一名女團員上午9時許不慎在南投信義鄉八通關古道杜鵑營地摔落邊坡，致頭部、頸部受傷待救。圖／空勤總隊提供
一名女團員上午9時許不慎在南投信義鄉八通關古道杜鵑營地摔落邊坡，致頭部、頸部受傷待救。圖／空勤總隊提供
一名女團員上午9時許不慎在南投信義鄉八通關古道杜鵑營地摔落邊坡，致頭部、頸部受傷待救。圖／空勤總隊提供
一名女團員上午9時許不慎在南投信義鄉八通關古道杜鵑營地摔落邊坡，致頭部、頸部受傷待救。圖／空勤總隊提供
一名女團員上午9時許不慎在南投信義鄉八通關古道杜鵑營地摔落邊坡，致頭部、頸部受傷待救。圖／空勤總隊提供
一名女團員上午9時許不慎在南投信義鄉八通關古道杜鵑營地摔落邊坡，致頭部、頸部受傷待救。圖／空勤總隊提供

南投 黑鷹直升機

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