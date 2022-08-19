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台南消防首次用「救命利器電動骨針」 救患者一命

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市消防局第五救災救護大隊今天發表「善用救命利器電動骨針、打出全消防局第一劑」。五大隊前晚10點半左右接獲OHCA急迫救護，患者忽然失去意識，無呼吸心跳，五大隊大橋高級救護隊技術員劉家傑、王健宇使用消防局新採購「骨針」建立輸液管道及給藥，首次以「骨針」成功救護病患。

五大隊表示，當時緊急救護人員到達現場立即接手急救，經評估王健宇進行氣管插管，劉家傑給予急救藥物，但因患者靜脈塌陷，決定使用「骨針」建立輸液管道及給藥搶救患者，這是台南消防第一例施打骨針案例。

消防局表示，面對無法建立靜脈輸液管道患者，高級救護技術員可用骨針於患者上臂肱骨或小腿脛骨處快速建立輸液管道，提供患者急救藥物，台南市消防局今年經醫療指導醫師審查，通過多項急救藥物開放使用，及時建立給藥途徑，大幅提升病患急救成功率。

市長黃偉哲表示，消防局提出「骨針」利器，考量現場環境複雜多變，且骨針可快速及容易成功建立輸液途徑，非常贊同引進，讓消防同仁有更多方式建立輸液途徑給予急救藥物，保障市民生命安全。

消防局長李明峯表示，消防局近年致力推廣院前OHCA（心肺功能停止）患者現場，若有高級救護技術員出勤，須積極建立靜脈輸液並給藥提升患者存活率，經消防局全力推動，台南到院前OHCA給藥比例從2018年的6％到2021年的47.15％，也因此在2021年台南急救成功率達31.87％。

台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝
台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝
台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝
台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝
台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝
台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝
台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝模擬畫面
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台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝
台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝模擬畫面
台南消防首次使用「救命利器電動骨針」，救回患者一命。記者周宗禎／翻攝模擬畫面

患者 台南 黃偉哲

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