快訊

《數位中介法》惹質疑 NCC下周公聽會「先喊卡」

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄無業男日闖2民宅行竊 右小腿刺青特徵露餡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區黃姓和洪姓女子民宅，同日遭竊賊闖空門，歹徒得手2000元現金外，還持黃女手機小額支付1萬4000餘元，警方獲報，調監視器追查，發現2案竊賊右小腿都有刺青，研判為同一人，以車追人，逮獲鄭姓男子，得手財物已全數花光。

鳳山警分局成功派出所警方13日下午2時受理66歲黃姓婦人報案，黃婦指稱有竊賊闖入，將她放在桌上價值約6000元手機遭竊，因手機皮套還放信用卡，手機後來遭小額支付盜刷1萬4238元。

同日晚間再受理家住立信街的50歲洪女報案，洪女稱，住處遭人闖空門，黑色背包遭竊，內有2000元現金，警方於是調監視器追查。

警方發現侵入黃婦和洪女住處的竊賊雖身穿不同衣物，但右小腿均有明顯刺青，體型也類似，研判為同一名竊嫌，以車追人，查出是轄區列管的治安顧慮人口34歲鄭姓男子所為。

警方前天持高雄地方檢察署核發拘票，在鄭男鳳山區新強路住處將他拘提到案；鄭聲稱所得財物已花光，警詢後被依竊盜及妨害電腦使用罪嫌送辦。

高市鄭姓男子潛入2民宅行竊，右小腿明顯刺青，被警方查出連犯2案，以車追人，拘提到案。記者石秀華／翻攝
高市鄭姓男子潛入2民宅行竊，右小腿明顯刺青，被警方查出連犯2案，以車追人，拘提到案。記者石秀華／翻攝
高雄無業的鄭姓男子潛入鳳山區2民宅行竊，警方持拘票在鄭的新強路住處將他拘提到案。記者石秀華／翻攝
高雄無業的鄭姓男子潛入鳳山區2民宅行竊，警方持拘票在鄭的新強路住處將他拘提到案。記者石秀華／翻攝

監視器 刺青 竊盜

延伸閱讀

高雄女婿鄭運鵬來請益 與陳其邁「畫」市政挺文創

鄭運鵬來交流 陳其邁勉勵把市民大小事放心上

命中註定牽你的手！泫雅、Dawn情侶刺青放閃最高境界

跟著我記口訣！遇「假臉」Deepfake視訊交友 喊這句話1秒露餡

相關新聞

台南消防首次用「救命利器電動骨針」 救患者一命

台南市消防局第五救災救護大隊今天發表「善用救命利器電動骨針、打出全消防局第一劑」。五大隊前晚10點半左右接獲OHCA急迫...

高雄無業男日闖2民宅行竊 右小腿刺青特徵露餡

高雄市鳳山區黃姓和洪姓女子民宅，同日遭竊賊闖空門，歹徒得手2000元現金外，還持黃女手機小額支付1萬4000餘元，警方獲...

跳魚池躲查緝 20多名失聯越籍移工藏匿新埔鐵皮屋

新竹縣新埔鎮一處鐵皮屋，居住人口眾多且複雜，一查之下竟是越南籍失聯移工。移民署中區事務大隊科技偵查隊，結合海巡、警方及新...

男酒駕雙載遭移送、喝酒友人當員警面騎車 兩人慘吃6張罰單

高雄39歲周姓男子日前與34歲王姓友人中午喝完啤酒，雙載外出買中餐，因騎車不穩，遭巡邏員警攔查，發現周男酒測達0.31毫...

內湖區路樹倒塌壓自小客 北市工務局：患褐根病

台北市內湖區民權東路六段今天下午傳出路樹倒塌意外。一輛自小客車行經該路段，中央分隔島上一顆約6公尺高的路樹突然傾斜倒塌，...

取締無照駕車未滿18歲有503件 警籲：別跟荷包過不去

為防止未成年青少年無照駕車，導致時有交通事故發生，甚影響自身及用路人交通安全。新北市新莊警分局，規劃專案勤務加強取締，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。