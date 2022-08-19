高雄無業男日闖2民宅行竊 右小腿刺青特徵露餡

高雄市鳳山區黃姓和洪姓女子民宅，同日遭竊賊闖空門，歹徒得手2000元現金外，還持黃女手機小額支付1萬4000餘元，警方獲報，調監視器追查，發現2案竊賊右小腿都有刺青，研判為同一人，以車追人，逮獲鄭姓男子，得手財物已全數花光。

鳳山警分局成功派出所警方13日下午2時受理66歲黃姓婦人報案，黃婦指稱有竊賊闖入，將她放在桌上價值約6000元手機遭竊，因手機皮套還放信用卡，手機後來遭小額支付盜刷1萬4238元。

同日晚間再受理家住立信街的50歲洪女報案，洪女稱，住處遭人闖空門，黑色背包遭竊，內有2000元現金，警方於是調監視器追查。

警方發現侵入黃婦和洪女住處的竊賊雖身穿不同衣物，但右小腿均有明顯刺青，體型也類似，研判為同一名竊嫌，以車追人，查出是轄區列管的治安顧慮人口34歲鄭姓男子所為。