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跳魚池躲查緝 20多名失聯越籍移工藏匿新埔鐵皮屋

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮一處鐵皮屋，居住人口眾多且複雜，一查之下竟是越南籍失聯移工。移民署中區事務大隊科技偵查隊，結合海巡、警方及新竹縣專勤隊共組專案小組調查，在10多間房間的鐵皮屋，查獲21名越南籍失聯移工，及偷渡犯與毒品通緝犯各1人落網。

專案小組調查發現，20多名越南籍失聯移工共同居住、工作，藏匿在竹縣新埔鎮地處偏遠鐵皮屋，並以墓地、農田及魚池為掩護，還架設有多台監視器躲避查緝，其中更有毒品通緝犯及偷渡犯。

全案由台灣新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦，查緝當日，專案人員凌晨拂曉出擊，20多名非法外來人口從睡夢中驚醒四處竄逃；其中1名通緝犯更跳下魚池躲避查緝，載浮載沉之際，最後由查緝幹員跳入水中將他擒獲。

移民署呼籲，在台逾期停（居）留外來人口，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關自行到案；同時也提醒國人切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外來人口工作，違者將依違反就業服務法，處15萬元至75萬元罰鍰，5年內再違反更涉及刑責。

專案人員凌晨拂曉出擊查緝，20多名非法外來人口從睡夢中驚醒四處竄逃。記者王淑君／翻攝
專案人員凌晨拂曉出擊查緝，20多名非法外來人口從睡夢中驚醒四處竄逃。記者王淑君／翻攝
專案人員凌晨拂曉出擊查緝，非法外來人口從睡夢中驚醒四處竄逃。記者王淑君／翻攝。記者王淑君／翻攝
專案人員凌晨拂曉出擊查緝，非法外來人口從睡夢中驚醒四處竄逃。記者王淑君／翻攝。記者王淑君／翻攝
新竹縣新埔鎮一處鐵皮屋躲匿21名越南籍失聯移工，及偷渡犯與毒品通緝犯各1人落網。記者王淑君／翻攝
新竹縣新埔鎮一處鐵皮屋躲匿21名越南籍失聯移工，及偷渡犯與毒品通緝犯各1人落網。記者王淑君／翻攝

新竹 通緝 移工 越南

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