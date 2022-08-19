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取締無照駕車未滿18歲有503件 警籲：別跟荷包過不去

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為防止未成年青少年無照駕車，導致時有交通事故發生，甚影響自身及用路人交通安全。新北市新莊警分局，規劃專案勤務加強取締，從今年一月至今，共取締1930件無照駕車，其中未滿18歲就有503件。警方呼籲：無照駕車開罰6000至1萬2千元罰鍰，千萬別跟荷包過不去。

新莊警方表示，暑假期間，未滿18歲學子出遊機會大增，部分青少年沒有考照便違規騎車上路，欠缺交通安全規則觀念，往往較易發生交通事故，不但影響自身也影響到其他用路人行車安全。

根據新莊警分局統計，今年1月至今，轄區共攔查取締1930件無照駕駛；光是未滿18歲無照駕車就占四分之一，取締件數高達503件，其中還包括63件，未成年人因闖紅燈、超速、逆向行駛違規行徑。顯見青少年除不熟交通安全規則外，同時欠缺安全防禦駕駛觀念，以致容易衍生交通事故。

對此，新莊分局表示，針對未滿18歲無照駕駛者，警方除依道路交通管理處罰條例第21條之規定，罰處6000元以上1萬2千元以下罰鍰外，當場禁止行駛並依法將車輛移置保管。

新莊分局呼籲，無照駕車，未成年人家長，依法得與駕駛者，一同參加道路交通安全講習。希望家長應負起教育責任，給孩子正確法治觀念。千萬別因一時疏忽，忽視交通法規的重要，而遭開單告發傷了荷包。

新莊警針對無照駕車，今年已取締1930件，其中包括有503件未成年人無照駕車。記者曾伯愷／翻攝
新莊警針對無照駕車，今年已取締1930件，其中包括有503件未成年人無照駕車。記者曾伯愷／翻攝
新莊警針對無照駕車，今年已取締1930件，其中包括有503件未成年人無照駕車。記者曾伯愷／翻攝
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新莊警針對無照駕車，今年已取締1930件，其中包括有503件未成年人無照駕車。記者曾伯愷／翻攝
新莊警針對無照駕車，今年已取締1930件，其中包括有503件未成年人無照駕車。記者曾伯愷／翻攝

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