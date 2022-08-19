影／車子突失控往下猛衝高速撞牆 新住戶開車進停車場1死1傷

楊姓男子今天中午開車載著蔣姓妻子，到中正區觀海街「山海觀」社區地下室停車場要停車，突然失控撞上牆壁，撞擊力道很大，車頭全毀，楊男送醫不治，楊妻輕傷送醫。警方調出入口監視器發現，車子一進鐵捲門後就失控往下猛衝，因是下坡，導致高速撞牆，原因正在釐清。

警方調查，楊姓男子（57歲）今天中午近12點，開一輛汽車載著一名蔣妻（41歲），行駛到中正區一處大型集合式住宅社區，要進入地下室停車場停車，從地下通道進入後，突然失控撞上停車場的牆壁，發出巨大撞擊聲響。

八斗子分駐所長陳品碩說，楊男駕駛車駛入B1停車場後，不明原因失控自撞牆壁，車頭嚴重毀損，救護人員將2人送往三軍醫院正榮院區治療，楊男送醫急救仍宣告不治，蔣女目前意識清楚，現場由交通隊協助繪圖製作相關資料，警方調閱現場監視畫面並搜集相關事證，釐清詳細肇事原因。