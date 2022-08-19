影／住戶開車進地下室停車突失控撞牆1死1傷 車頭全毀

住戶開車進地下室停車突失控撞牆1死1傷，車頭全毀，警方採證調查。記者游明煌／翻攝 楊姓男子今天中午開車載著一名蔣姓女性友人，到中正區一處社區地下室停車場要停車，突然失控撞上牆壁，撞擊力道很大，車頭全毀，安全氣囊也爆開，消防人員到場救出時已無生命跡象，送醫搶救後宣告不治， 蔣女輕傷。事故原因由警方採證調查，並報請檢方相驗，釐清是暴衝還是操作、車況的問題。

警方調查，楊姓男子（57歲）今天中午12點多，開一輛汽車載著一名蔣姓女性友人（41歲），行駛到中正區一處大型集合式住宅社區，要進入地下室停車場停車，從地下通道進入後，突然失控撞上停車場的牆壁，發出巨大撞擊聲響。

警方說，楊男當時卡在車內動彈不得，警方及消防人員趕至，消防人員將楊男救出，到院前已無呼吸、心跳，送往醫院急救，因傷勢嚴重，下午2點多已宣告不治。蔣女車撞後自行脫困求救，受到輕傷被送醫，受到驚嚇。

市警局鑑識小且前往採證，發現汽車進入停車場後不久，直接撞上牆壁，引擎室幾乎撞得稀爛，車頭凹陷，可見撞擊力道很大，安全氣囊也爆開，車子零件散落一地。警方說，是暴衝還是操作、車況的問題目前還無法判定，已採證釐清。