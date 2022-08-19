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台中德州撲克館遭洗劫！慣竊爬排水管上2樓 贓款花到剩9萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

警方逮捕林姓慣竊。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕林姓慣竊。記者曾健祐／翻攝
台中林姓慣竊16日到崇德路上1間德州撲克館行竊，沿著排水管爬上2樓從窗戶入侵，大肆搜刮收銀機、金庫內數十萬元現金，得手北上逃逸3天，今晨在桃園中壢落網身上僅剩9萬多元，對於其餘贓款流向不肯交代，警方認為他避重就輕，今詢後依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

台中第2分局調查，林男（44歲）在台中地區犯下多起竊案，16日鎖定德州撲克館從1樓的排水管學蜘蛛人一路爬上2樓從窗戶闖入，林發現館內收銀機沒有上鎖，大肆搜刮裡頭現金又在金庫翻箱倒櫃，但全程都被店內監視器拍下來。

林得手隨即逃逸，店家營業時驚見遭竊隨即報案，同時也在臉書上PO文稱遭遇「遭遇重大竊案」，並表示，本週SAT賽事獎金、流動現金以及金庫現金（120萬左右）和值錢硬體設備皆被搬空，粗估損失150萬元，同時也揭露林嫌行竊的監視器畫面。

警方當時獲報店家稱損失約數十萬元，獲報調閱監視器、鑑識比對掌握林身分，但林疑為了躲藏犯後立刻北上逃亡，沿途跑到台北、新北及桃園，後來轉往投靠中壢的朋友住處。

警方今凌晨2點多掌握他動態，直接到中壢民宅逮人，但僅在林身上起獲9萬多元現金，其餘贓款林交代不清，對於下落也不肯詳細說明，警方不排除部分被他花用殆盡或清償私人債務等。

至於店家確切損失金額，檢警仍需後續近一步比對相關資料才能認定，警今詢後依加重竊盜罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

林嫌身上起獲9萬元贓款。記者曾健祐／翻攝
林嫌身上起獲9萬元贓款。記者曾健祐／翻攝

監視器 桃園 贓款

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