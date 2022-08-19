陸軍官校傳食物中毒14名腹瀉 校方：已痊癒採檢調查中
高雄陸軍官校傳出食物中毒情況，2000餘名學生17日晚間在學校餐廳吃完晚餐，陸續有學生出現不適症狀，其中14名學生因嚴重上吐下瀉被緊急送醫治療。對此陸軍軍官學校今表示，14位學生都已痊癒出院，也已完成食物及部分人員排泄物檢體採集，後續全力配合調查。
陸軍官校透過新聞稿聲明指出，所轄入伍生團部分入伍生於17日晚間開始，出現腸胃不適及腹瀉症狀，陸續至醫務所就診，其中有14員轉診至高雄國軍總醫院診療，均已痊癒出院。
陸軍官校指出，本案發生後即按程序通報地方衛生局，並由陸軍副司令於18日進駐學校，整合指導國防部軍醫局、國軍高雄總醫院等單位專業醫療人員，共同配合地方衛生局查察原因。
陸軍官校強調，目前已完成食物及部分人員排泄物檢體採集，後續全力配合調查，也會要求單位妥善照顧入伍生，並派遣醫官至各單位實施衛教宣導，指導落實餐飲衛生安全、環境消毒等積極防範作為，以維官兵健康及維護部隊戰力。
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