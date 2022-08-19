金門新市社區活動中心廚房失火 嚇壞一堆備餐志工

金湖鎮新市社區活動中心廚房今天上午發生火災，只見廚房竄出陣陣濃煙，嚇壞現場準備備餐的志工，大家趕緊通報消防局，金門縣消防局獲報立即出動金湖及金沙消防隊車組前往現場搶救，抵達現場後發現係燃燒天花板嵌入式循環風扇，所幸無人員傷亡，起火原因由消防局火調科調查中。

金門縣消防局第二大隊表示， 在上午9時40分接獲報案，金湖消防分隊車組趕抵現場後，發現是新市社區活動中心1樓廚房發生火災，當時社區志工正在1樓大廳準備供餐食材，發現廚房有濃煙，立即通知里長，新市里里長吳志成隨即趕赴現場，並使用滅火器將火勢撲滅。

消防人員察看後發現是天花板嵌入式循環風扇起火燃燒，掉落在地板上，所幸火勢未擴大延燒，無人員傷亡，總計出動7車15人，真正起火原因仍待火調科作進一步鑑定。