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南投幅員遼闊警用車輛耗損快 林明溱2330萬新購77輛
南投縣地處中央山脈邊緣，道路狀況多屬崎嶇山路，警用車輛極易耗損，不少分局亟需汰舊換新警用汽、機車，縣長林明溱積極改善汰換警用車輛，籌措2330萬元購置警用汽車21輛、警用機車56輛，上午舉辦交車儀式，南投縣警局長黃永志指出，將有效舒解路基層警用車輛老舊及不足的窘況。
南投縣長林明溱表示，南投縣轄區幅員遼闊，道路狀況多屬崎嶇山路，至基層巡訪時常發現警用巡邏汽、機車老舊問題，為因應緊急救難任務及各地區治安維護，亟需汰舊換新警用汽、機車，所以指示財主單位，積極籌措財源，排除困難來逐年改善，希望能讓基層員警同仁都能有更完善的交通工具，提升辦案效率。
局長黃永志說，依現行規定巡邏（偵防）汽、機車使用年限分別為7年及6年，但過去由於縣府財政較為拮据，無法全面依年限汰舊換新，致使各地分局警用車輛常有老舊及不足的現象，今年感謝林縣長排除困難，動用111年度一般性補助款1330萬元，並額外加碼1000萬元，新購警用汽機車，包括巡邏車13輛、偵防車8輛及警用機車56輛（巡邏機車45輛、偵防機車11輛）。
同時趕在颱風季節到來前，考量山區部落災害事件發生頻仍，為因應緊急救難任務及各地區治安維護，上午一次性交車配發到8個分局及少年隊、保安隊及後勤科等單位，執行維護治安、打擊犯罪、交通執法等勤務需求；另為配合政府實施「節能減碳措施」，所採購的新車均符合環保署規定噪音及排氣審驗規定。
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