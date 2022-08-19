越南籍失聯移工躲竹縣鐵皮屋 移民署逮20多人
移民署中區事務大隊科技偵查隊今天發新聞稿表示，日前在新竹縣新埔鎮找到20多名越南籍失聯移工，其中一人為躲避查緝，竟跳入魚池，查緝幹員奮勇跳水逮人，全案移送偵辦。
移民署中區事務大隊科技偵查隊表示，此次結合新竹縣專勤隊、海巡署及警方共組專案小組，15日在新竹縣新埔鎮某鐵皮屋發現有20多名越南籍失聯移工共同居住、工作。
中區事務大隊科技偵查隊表示，越南籍失聯移工以墓地、農田及魚池為掩護，且設有多台監視器以躲避查緝，其中更藏有通緝及偷渡對象，立即報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。
中區事務大隊科技偵查隊表示指出，專案人員於查緝當日凌晨，進入內有10多間房間的鐵皮宿舍，20多名非法外籍移工從睡夢中驚醒後四處竄逃，其中一名通緝犯為了躲避查緝，竟跳入魚池，仍遭查緝幹員跳水逮人，全案共查獲1名偷渡男子及毒品通緝犯1人，以及21名失聯移工。
移民署呼籲，在台逾期停（居）留外來人口，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關自行到案，民眾若容留這些外來移工，將依違反就業服務法處新台幣15萬元至75萬元罰鍰，5年內再違反更涉及刑責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言