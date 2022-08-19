快訊

嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台

40多歲男打1劑發燒抽搐當天亡 10月大男嬰哮吼住ICU中

直播／今本土案例+2萬2559 境外+260 死亡+32

越南籍失聯移工躲竹縣鐵皮屋 移民署逮20多人

中央社／ 新竹縣19日電

移民署中區事務大隊科技偵查隊今天發新聞稿表示，日前在新竹縣新埔鎮找到20多名越南籍失聯移工，其中一人為躲避查緝，竟跳入魚池，查緝幹員奮勇跳水逮人，全案移送偵辦。

移民署中區事務大隊科技偵查隊表示，此次結合新竹縣專勤隊、海巡署及警方共組專案小組，15日在新竹縣新埔鎮某鐵皮屋發現有20多名越南籍失聯移工共同居住、工作。

中區事務大隊科技偵查隊表示，越南籍失聯移工以墓地、農田及魚池為掩護，且設有多台監視器以躲避查緝，其中更藏有通緝及偷渡對象，立即報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

中區事務大隊科技偵查隊表示指出，專案人員於查緝當日凌晨，進入內有10多間房間的鐵皮宿舍，20多名非法外籍移工從睡夢中驚醒後四處竄逃，其中一名通緝犯為了躲避查緝，竟跳入魚池，仍遭查緝幹員跳水逮人，全案共查獲1名偷渡男子及毒品通緝犯1人，以及21名失聯移工。

移民署呼籲，在台逾期停（居）留外來人口，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關自行到案，民眾若容留這些外來移工，將依違反就業服務法處新台幣15萬元至75萬元罰鍰，5年內再違反更涉及刑責。

移工 移民署 新竹

延伸閱讀

移工欠5萬被押岡山之眼痛毆 嫌詭辯開山刀剁蒜頭用

影／護照怎會輕易給人？母赴移民署查兒已出境當場淚崩

越籍失聯女移工組偽卡集團 移民署逮38嫌送辦

失聯移工藏身民宅養狗把風 移民署幹員喬裝遊民終查獲

相關新聞

轎車失控衝進高雄連鎖超商 店內全毀驚險畫面曝光

高雄55歲王姓男子今天中午12時28分，開車行經仁武區仁慈路的時，車輛不明原因失控暴衝，車體直接衝進路旁的連鎖超商；初步...

新北議員參選人服務處外見彈殼「監視器正巧壞掉」 警方要查

昨天（18日）晚上6時許，新北市三蘆議員參選人陳俊霖工作人員，於三和路二段的服務處外撿到一枚彈殼，警通知警方到場了解，檢...

惡劣又沒同理心！苗栗警當街戲弄長者 擴音器令「立正、稍息」

惡劣又沒同理心！苗栗縣苑裡鎮14日清晨，有兩名警員在巡邏時見路旁有位精神障礙男子，一時興起，竟使用警車上擴音器對他喊「立...

台中德州撲克館遭洗劫！慣竊爬排水管上2樓 贓款花到剩9萬

台中林姓慣竊16日到崇德路上1間德州撲克館行竊，沿著排水管爬上2樓從窗戶入侵，大肆搜刮收銀機、金庫內數十萬元現金，得手北...

陸軍官校傳食物中毒14名腹瀉 校方：已痊癒採檢調查中

高雄陸軍官校傳出食物中毒情況，2000餘名學生17日晚間在學校餐廳吃完晚餐，陸續有學生出現不適症狀，其中14名學生因嚴重...

台東蘭嶼漁船擱淺 3船員脫困無大礙

台東1艘新港籍漁船今天下午1點多疑機械問題失去動力擱淺在蘭嶼開元港西南邊2公里處岸際，船長及2名船員自行順利脫困，沒有大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。