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高、屏兩地連爆國軍食物中毒 食餘送驗最快三周後釐清
高雄陸軍官校17日傳出疑似食物中毒意外，巧合的是，屏東空軍基地當天也傳出官兵腸胃不適症狀，疑似食物中毒。屏東縣政府衛生局今天表示，當天食餘都已採檢送驗，依往常流程，最快三周後可釐清原因。據了解，屏東空軍基地這波先後有近百人就醫，到昨天為止仍有10人留院觀察。
據了解，屏東空軍基地17日餐食品項包括德國豬腳等，對於外傳有人吃到米血導致身體不適，衛生局表示，當天取得的食餘檢體包括麵疙瘩等等，從檢體中未看到米血，但不排除當天或有提供，確切肇因仍待檢驗結果出爐才能釐清。
屏東空軍基地此次疑似食物中毒意外，不適官兵都出現嘔吐或水樣下痢等症狀，空軍司令部已要求各單位做好環境衛生安全檢查，並照顧官兵健康，據了解，先後就醫近百人已陸續出院，到昨天為止仍有10人留觀。至於高雄屏東連爆不適，是否與副食供應有關仍待調查釐清。
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