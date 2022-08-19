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外籍船員海上心臟病發 台中海巡今晨馳援送醫
海巡署艦隊分署台中海巡隊昨晚9點多，接獲通報，彰化芳苑外12浬，有一艘馬爾他籍風電工作船，船上一名40歲馬來西亞籍男船員疑似心臟病發作，情況危急。台中海巡隊今晨接觸後立即送醫，所幸男子送醫後無大礙。
台中海巡隊表示，昨晚9點多接獲通報，立即調派10035艇前往救援，今天凌晨0時3分，巡防艇抵達王功外海12浬與該工作船會合，海巡人員全程穿著全套防疫裝備，安全將40歲馬來西亞籍男船員與陪同船醫及翻譯等3人接駁至艇上。
凌晨1時37分，巡防艇安全靠泊台中港海巡基地碼頭，隨即由救護車後送梧棲童綜合醫院就醫，所幸急病船員經診療後已無大礙，並感謝巡防艇即時救援，讓他迅速可以獲得治療。
台中海巡隊表示，「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為本署五大核心任務，籲請民眾，若發現不法或需海事服務，請利用海巡「118」免費報案電話或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡署將立即派員前往處理。
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