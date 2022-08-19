聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南男駕特斯拉自撞堤防 驚險前滾翻著地
台南38歲賴姓男子今天凌晨零時30分駕駛特斯拉轎車返家途間，從86快速道路南下，由東往西行駛，疑精神不濟自撞堤防後，有如火箭般噴射騰空飛起後，前滾翻覆在濱南路旁防風林，警消據報趕往現場搶救，所幸賴男並無生命危險，酒測值為零，警方指出，肇事原因仍待釐清。
「哇！這是飛天車嗎？」民眾透過附近路口監視器畫面，看到錄影畫面，驚呼連連，直呼這是哪款轎車呀。消防局據報後，派出人車前往救援，翻覆且壓扁的車內救出賴男，由救護車送醫急診，所幸他人並無生命危險，但腰椎發麻，後續身體狀況仍待觀察。
台南市警六分局交通分隊指出，轎車司機從86快速道路南下，由東往西行駛，行經濱南路段，疑精神不濟自撞堤防後肇事。據了解，駕駛經救護人員救出後，送醫急救，並無生命危險。經酒測後，酒測值為零。
據調查，駕駛並未開自動駕駛，車速很快，但他為何錯過路口未右轉，高速直撞堤防，警方說，肇事原因仍待進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言