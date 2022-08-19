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新北議員參選人服務處外見彈殼「監視器正巧壞掉」 警方要查
昨天（18日）晚上6時許，新北市三蘆議員參選人陳俊霖工作人員，於三和路二段的服務處外撿到一枚彈殼，警通知警方到場了解，檢視彈殼斑駁老舊，研判應該是道具槍彈殼，由於服務處外監視器正巧壞了，警改調其他路口監視器追查。
據了解，昨天（18日）晚上6時35分，陳俊霖服務處工作人員，在離服務處約10公尺的機車停車格，檢到一枚遭車輾過的彈殼，馬上向轄區警通報。長泰派出所獲報派員前往，經了解研判為操作槍彈殼，且年代久遠。
警方準備調閱服務處外監視器外面查看，但巧的是監視器鏡頭正好壞掉，目前警方正調閱其他監視器畫面追查。
據悉，陳俊霖服務處與長泰派出所距離不到200公尺，昨晚未直接將拾獲彈殼送到派出所，反而是請員警前去處理，第一時間未到派出所做筆錄，而是預計在今天下午3時許才去，不過早上卻在媒體群組自發新聞，這讓轄區警很難處理。
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