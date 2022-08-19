無照男違停遭檢舉開單 脫口「你娘XX」下場曝光

吳男違停遭員警開單。記者李隆揆／翻攝 吳姓男子違停路邊兩小時，遭民眾檢舉，員警到場開單勸離，吳男卻脫口「你娘XX」，當場遭依妨害公務、妨害名譽現行犯逮捕，警方事後查出吳男無照駕車，詢後另依道路交通管理處罰條例、道路交通安全規則裁罰。

警方調查，29歲吳男8月16日下午4時許駕駛汽車停靠台北市中山區建國北路三段82號前，由於現場劃有紅線，又鄰近公車站牌，吳男車輛遭民眾檢舉，轄區建國派出所員警獲報立即到場處理。

吳男見員警到場，將車輛向前駛離，仍在下個路口遭員警攔下開單。過程中，吳男抱怨「我只是在等朋友而已」，員警說明吳違規遭人舉報，須依法開罰，吳仍不耐煩，還脫口「你娘XX」，當場被員警依妨害公務、妨害名譽現行犯逮捕。

除辱罵執勤員警外，警方還查出吳男無照駕車，加上違規停車，警詢後另依道路交通安全規則、道路交通管理處罰條例裁罰吳男。