無照男違停遭檢舉開單 脫口「你娘XX」下場曝光
吳姓男子違停路邊兩小時，遭民眾檢舉，員警到場開單勸離，吳男卻脫口「你娘XX」，當場遭依妨害公務、妨害名譽現行犯逮捕，警方事後查出吳男無照駕車，詢後另依道路交通管理處罰條例、道路交通安全規則裁罰。
警方調查，29歲吳男8月16日下午4時許駕駛汽車停靠台北市中山區建國北路三段82號前，由於現場劃有紅線，又鄰近公車站牌，吳男車輛遭民眾檢舉，轄區建國派出所員警獲報立即到場處理。
吳男見員警到場，將車輛向前駛離，仍在下個路口遭員警攔下開單。過程中，吳男抱怨「我只是在等朋友而已」，員警說明吳違規遭人舉報，須依法開罰，吳仍不耐煩，還脫口「你娘XX」，當場被員警依妨害公務、妨害名譽現行犯逮捕。
除辱罵執勤員警外，警方還查出吳男無照駕車，加上違規停車，警詢後另依道路交通安全規則、道路交通管理處罰條例裁罰吳男。
警方提醒，道路交通安全規則第111條規定，公共汽車招呼站10公尺內不得臨時停車；道路交通管理處罰條例第21條規定，未領有駕照駕駛小型車或機，領有機車駕照駕駛小型車，駕照經吊銷仍駕車，駕照吊扣期間駕車等，可處6000至1萬2000元罰鍰，民眾駕車務必守法。
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