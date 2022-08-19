影／燒25小時今又復燃 113名警消赴美而美原料城滅火

新北市三重中興北街美而美早餐店原物料商城，今天復燃，消防局派員前往灌救。記者曾伯愷／攝影 周二（16日）上午新北市三重中興北街美而美早餐店原物料商城起火，大批警義消到場灌救，火勢直到25小時后才順利撲滅。不料，今天清晨又傳出地下一樓冒煙，消防局獲報出動113名警義消到場灑水控制，目前請廠商將地下燒毀物品移出、排煙，再進行後續處理。

據了解，周二（16日）上午11時許，位於新北市三重中興北街的「美而美早餐店原物料商城」地下室一樓發生火警，由於起火處皆堆放大量貨品，加上室內近800度高溫，火勢瞬燃一發不可收拾。歷經25小時不眠休灌救，火勢終於撲滅，初估現場燒毀181坪廠房，損失難以估計。