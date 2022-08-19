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追女被拒疑被從中作梗！外送員竟三砸、噴漆美髮店老闆轎車

聯合報／ 記者林保光／即時報導

劉姓男子追求美髮店女店員不成，今天第三度砸美髮店吳姓老闆的轎車。圖／讀者提供
劉姓男子追求美髮店女店員不成，今天第三度砸美髮店吳姓老闆的轎車。圖／讀者提供
外送員劉姓男子追求美髮店女員工，懷疑美髮店老闆吳姓男子從中作梗，拿吳的轎車出氣，2度涉嫌砸車、噴漆，警方交給他傳喚通知書，不料今天他第三度再砸吳停在店門口的轎車，令吳姓老闆氣結。警方表示將報檢察官指揮，拘提劉到案。

據了解，38歲的劉姓男子是熊貓外送員，又找保全員工作，他想追求高雄市前鎮區一心二路某美髮店女員工，但女員工認為與劉只是普通朋友，拒絕他的追求，但劉懷疑吳姓老闆阻擾，8月10日、8月14日到美髮店，涉嫌砸損吳的轎車，並拿藍色噴漆在吳的白色轎車塗鴉。

吳姓老闆在車子2度被砸，報警後，高雄市警前鎮分局員警找到劉姓男子，問他為何要砸人家的車，他只稱「不爽」，員警要他一同到派出所接受調查被拒，警方也因他非現行犯，表示要依法發傳喚通知書給他，8月15日警方拿傳喚通知書給他，要他15日到26日期間報案說明，但他當場便撕毀通知書。

今天上午吳姓老闆竟再度發現，停在店門口的轎車又被噴漆、砸毀，調監錄系統畫面，發現又是劉幹的好事，向前鎮警分局報案。

由於劉的一而再的行為令美髮店老闆困擾，警方找去劉家，向劉父說明原由，劉父到派出所向吳致歉，稱兒子有精神就醫紀錄。警方表示，已取得劉父同意，將帶劉強制就醫，並準備同步報請檢察官指揮，拘提劉查辦毀損罪嫌。

劉姓男子今天第三度砸美髮店吳姓老闆的轎車。記者林保光／翻攝
劉姓男子今天第三度砸美髮店吳姓老闆的轎車。記者林保光／翻攝

外送員 檢察官 高雄市

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