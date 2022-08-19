影／新莊誇張馬路三寶逆向百公尺 180度大迴鑽巷弄

新北市新莊區一輛汽車昨天上午從中正路746巷駛出，旋即倒車逆向往三重方向直行近百公尺後，在新北大道七段與龍安路口，來個180度大迴轉，直接右轉鑽進中正路742巷內，整個過程都被網友拍下上傳臉書社群。

據了解，昨天（18日）上午，一輛銀白色汽車，從新北市新莊區中正路746巷口駛出，旋即倒車逆向往三重方向行駛，汽車駕駛無視現場人車一路直衝，路過人車紛紛閃避，直到駕駛車駛至100公尺，在新北大道七段與龍安路口來個180度向右大迴轉，直接鑽進中正路742巷內，消失在大家眼前。

有網友拍下汽車逆向行駛畫面，並上傳臉書社群，吸引不少網友留言按讚。有網友說「他就一直要撞人啊！然後大家都一直閃！」「萬一正巧有行人、小孩、老人在路邊上走，真的太危險了！」還有網友留言說「看起來是嗑藥或是酒駕」揶揄「把自己當做在騎機車，真厲害」還有網友調侃「日本來的 還不習慣」。