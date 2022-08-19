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惡劣又沒同理心！苗栗警當街戲弄長者 擴音器令「立正、稍息」

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

當天兩名巡邏警員竟當街戲弄這位精障男子「立正、稍息」口令動作。圖／翻攝臉書社群靠北警察
當天兩名巡邏警員竟當街戲弄這位精障男子「立正、稍息」口令動作。圖／翻攝臉書社群靠北警察
惡劣又沒同理心！苗栗縣苑裡鎮14日清晨，有兩名警員在巡邏時見路旁有位精神障礙男子，一時興起，竟使用警車上擴音器對他喊「立正、稍息」戲弄，事後還把影片po上個人社群IG，結果發現網友分享影片，事態被渲染，警員還警告網友下架，諸多荒腔走板。

由於兩名警員做法實在太過惡劣，通霄警分局初步內部調查證實後，認定2名員警行顯為失當，嚴重影響警譽，加重處分各記過1次，同時警方也向該男子及社會大眾公開致歉。

這起影響警譽事件，是發生在14號早上5點半左右，苑裡分駐所2名員警巡邏時看到熟識的男子，因他是精神障礙者，沒有攻擊性，平常和管區及巡邏警員也互動良好，基於好玩心態，簡姓女警就當街用擴音器開玩笑，對他喊口令「立正、稍息」、「原地踏步走」、「唱軍歌」並由開車的曾姓男警錄下影像，兩人當時見他完成慢慢吞吞完成口令動作，還不停地在車內訕笑。

有民眾在臉書社群「靠北警察」發文指出「苗栗的邊開巡邏車用擴音器，對疑似精神異常的民眾下口令，在車道邊一下稍息、一下原地踏步，把民眾當馬戲團猴子耍，還把巡邏車停在馬路中間下口令唱軍歌，開警車的警察還邊開車邊拿手機錄影，這種行為真的不好笑，還丟我們苗栗的臉。」

發文貼出後，分享影片的警員則留言說，沒有經過他的同意嚴重影響他的工作，還說不懂的人拿來亂做文章，要求撤文「給我下架！」；網友則反嗆「好大的官威」，並揚言要向督察組投訴。

被要求撤文「給我下架！」；網友反嗆「好大的官威」，並揚言要向督察組投訴。圖／翻攝臉書社群靠北警察
被要求撤文「給我下架！」；網友反嗆「好大的官威」，並揚言要向督察組投訴。圖／翻攝臉書社群靠北警察

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