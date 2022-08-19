獨／陸軍官校數百名學生傳食物中毒 14人嚴重上吐下瀉送醫

陸軍官校數百名學生傳食物中毒，其中14人嚴重送醫。圖／取自陸軍官校官網 高雄陸軍官校傳出食物中毒情況，2000餘名學生17日晚間在學校餐廳吃完晚餐，陸續有學生出現不適症狀，其中14名學生因嚴重上吐下瀉被緊急送醫治療，學校直至18日才通知衛生局，有家長質疑校方刻意封鎖消息，校方回應指學生症狀已緩解，有按程序通報。

陸軍官校家長向本報投訴指出，陸軍官校數百名入伍生17日晚餐時，發生集體食物中毒，家長接獲小孩告知後，投訴同連不少學生吃完晚餐拉肚子，但只被送到醫務所，嚴重者才送軍醫院，校方似乎刻意封鎖消息。

陸軍官校回應表示，全校共有2000餘名學生，17日晚間有學生吃完晚餐後，陸續有身體不適狀況，有學生到醫務所治療，18日早上又有學生腹瀉，其中14被送往國軍802醫院治療，休息一天後，因症狀緩解，已出院回校上課。

校方表示，並未刻意封鎖消息，18日已通報高雄市衛生局，衛生局人員已採集相關檢體，釐清學生集體食物中毒的來源。